„Nordamerika hat nach China den weltweit zweitgrößten operativen Bestand an Industrierobotern“, sagt Marina Bill, Präsidentin der International Federation of Robotics (IFR). „Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko sind Schlüsselmärkte für das globale Wachstum der Roboterautomation – der Automobilsektor ist dabei wegweisend.“

In den USA stieg die Nachfrage von Automobil- und Komponentenherstellern nach Industrierobotern im Jahr 2022 um 48 Prozent. Hier zeigt sich das bekannte zyklische Nachfragemuster aus diesem Kundensegment. Ausgehend von einem Höchststand mit 15.397 Einheiten im Jahr 2017 folgten zunächst einige Jahre des Rückgangs mit einem Stand von 9.854 Einheiten im Jahr 2021. Im Jahr 2022 stiegen die Installationen auf 14.594 Einheiten an.



In Kanada hängt das Geschäft weitgehend von den Investitionen der Automobilindustrie ab – der Marktanteil macht 40 Prozent der Roboterinstallationen aus. Die Absätze an die Automobilindustrie gingen 2022 um 36 Prozent zurück und lagen bei 1.258 installierten Einheiten. Das liegt unter dem Niveau, das vor der Pandemie mit 1.897 Einheiten im Jahr 2019 erreicht wurde. Die Roboterinstallationen zur Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge sind 2022 mit 995 verkauften Einheiten deutlich um 45 Prozent zurückgegangen. Im Bereich Kraftfahrzeuge, Motoren und Karosserien hingegen legten die Absätze mit 263 verkauften Einheiten um 99 Prozent zu.



Die Roboterinstallationen in Mexiko werden ebenfalls von der Automobilindustrie angetrieben – der Marktanteil dieses Segments lag im Jahr 2022 bei 66 Prozent. Der Absatz stieg um 16 Prozent und erreichte 4.222 Einheiten – das zweitbeste Ergebnis seit dem Spitzenwert von 4.805 Einheiten im Rekordjahr 2017.