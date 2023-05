Die künstliche Intelligenz ist in der breiten Bevölkerung angekommen, der Siegeszug von Chat GPT & Co. sei aber nicht bloß eine technische Herausforderung, sondern auch eine ethische. Diesem Umstand widmete sich Martina Mara in ihrer Keynote im Rahmen des diesjährigen eDays der Wirtschaftskammer Österreich, bei dem jährlich die aktuellsten Entwicklungen der Digitalisierung in der heimischen Wirtschaft diskutiert werden. Die Roboterpsychologin stellt fest, dass KI genauso mit Vorurteilen behaftet ist, wie ihre menschlichen Vorbilder.

"Das heißt, es geht gar nicht anders, als dass KI, die von uns selbst lernt, uns natürlich als Gesellschaft den Spiegel vorhält. Und alles, was wir so an Werten, Wünschen, Fehlern, Stereotypen, alten klischeehaften Vorstellungen produzieren, in Texten, Entscheidungen die KI im Output am Ende reproduziert. Man muss also sagen, dass die KI eigentlich wir sind", so Mara.