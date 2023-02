Gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen Eplan, das mit einem eigenen Team an den Start geht, will Rittal aktiv an der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des serbischen Technologie- und Industriesektors mitwirken: durch Modernisierung und Digitalisierung von Engineering-, Herstellungs- und Betriebsprozessen sowohl bei großen Endanwendern als auch kleineren Privatunternehmen.

Aber auch eine stärkere Präsenz in der West-Balkan-Region ist im Fokus. „Mit der geografischen Lage in Serbien haben wir einen guten Zugang in andere Länder wie z.B. Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien“, erklärt Thomas Rehhorn, Leiter Business Development Europa von Rittal.

Rittal Serbien ist eine Tochtergesellschaft von Rittal International, einem Unternehmen der Friedhelm Loh Group und weltweit führender Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software & Service. Systemlösungen von Rittal sind in über 90 Prozent aller Branchen weltweit zu finden, etwa im Maschinen- und Anlagenbau, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der IT- und Telekommunikationsbranche. Mit über 64 Tochtergesellschaften und über 9.000 Mitarbeitern ist Rittal weltweit tätig.