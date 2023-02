Unter dem Motto „(Künstliche) Intelligenz & Innovation – Chancen für Mensch und Technik“ stellten am 11. und 12. Mai knapp 200 Unternehmen im World Conference Center in Bonn ihre digitalen Projekte vor. Auch die BWI präsentierte dort ihre Leistungen als digitaler Innovationstreiber der deutschen Streitkräfte. Im Mittelpunkt standen drei Showcases sowie weitere Exponate der begleitenden Leistungsschau BWI innoXperience. Die Keynote zur Eröffnung der Fachausstellung sowie zur BWI Innovation Night am Vorabend hielt Martin Kaloudis, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der BWI.

Dass es als IT-Systemhaus der Bundeswehr zum Selbstverständnis der BWI gehört, die Streitkräfte digital jederzeit einsatzfähig zu machen und dazu auch die technologischen Entwicklungen in Deutschland im Blick zu haben, machte Kaloudis auf der BWI Innovation Night deutlich. „IT und Digitalisierung sind zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für die Resilienz und die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte geworden“, sagte er. Für die weitere technologische Entwicklung sei vor allem der Einsatz von künstlicher Intelligenz unabdingbar. Deshalb mache die BWI auf Herausforderungen in diesem IT-Teilbereich aufmerksam – und was Deutschland tun kann, um den europaweiten oder gar weltweiten Anschluss nicht zu verlieren. Denn offensichtlich ist: Deutschland gehört nicht zu den Big Playern. Die Nase vorn haben China, die USA und andere europäische Staaten. „Da muss mehr gehen“, forderte Kaloudis auf der AFCEA Fachausstellung. „Wenn wir nicht sofort beginnen, stärker in KI zu investieren, sie auf breiter Front auszuprobieren und marktfähig zu machen, werden wir unsere lebensnotwendige Chance auf digitale Souveränität bei der Nutzung von KI verspielen.“