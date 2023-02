Die Hypervisor-Technologie von Real-Time Systems zusammen mit dem hoch standardisierten Embedded- und Edge-Computing-Ecosystem der congatec Group ist ein hervorragendes Fundament zur Einbettung des Lösungsportfolios von Arendar IT-Security in OEM- und Endanwenderapplikationen. In der Summe entsteht so ein Lösungsbaukasten zur ganzheitlichen Digitalisierung von Maschinen, Anlagen und Prozessen. Typische Anwendungsfälle des Arendar-Portfolios sind beispielsweise das Auslesen von Daten aus SPSen, Feldbussen und Sensoren inklusive universeller Protokollübersetzung zur einheitlichen Kommunikation, die Fernsteuerung und Fernwartung von Systemen, die Anlagenvisualisierung in Clouds, die Schaffung von OT-Mehrwerten durch die horizontale IoT-Integration mehrerer Geräte, Maschinen und Anlagen in kollaborativen Clouds sowie die Konnektivität zwischen Business-IT- und -OT – all dies mit hoher Cybersecurity zum Schutz vor IP-Diebstahl oder Sabotage.

„Uns ist hier besonders der Ausbau unserer IoT-Konnektivitäts-Expertise aufgrund der gestiegenen Cybersecurity-Anforderungen wichtig. Zusammen mit der Hypervisor-Technologie unserer Tochtergesellschaft Real-Time Systems können wir für unsere Kunden nachhaltig vertrauenswürdige Lösungsbausteine ‚made in Germany‘ für die Digitale Transformation bieten", ergänzt Daniel Jürgens, Geschäftsführer der congatec Group.