Die Globalisierung hat uns viele Jahre glauben lassen, dass Produkte und Dienstleistungen selbstverständlich, jederzeit, überall und immer verfügbar sind. Das Krisengeschehen der letzten Jahre, daraus resultierende, vulnerable Lieferketten, weltweite Rohstoffknappheit, steigende Lohn- und Transportkosten sowie in Folge stetig steigende Preise, haben uns eines Besseren belehrt. Die aktuelle Situation ist für die Logistik eine große Challenge, die intensive Diskussionen entfacht und einen neuen Trend entstehen lässt: die Rückholung der Güterproduktionen in heimische Märkte. Denn noch nie war so deutlich spürbar, wie fragil das Wirtschaftsgeschehen ist. Das stellt Unternehmen vor große Herausforderungen und lässt erkennen: Wer heutzutage wettbewerbsfähig bleiben will, kommt an Automatisierung nicht vorbei.

Neben dem bereits bekannten Treiber Digitalisierung und dem daraus resultierenden sprunghaften Anstieg des E-Commerce, befeuern erste Überlegungen zu Re- und Nearshoring den Automatisierungsboom in der Logistik erneut. Durch den Attraktivitätsverlust der Lehre und exzessivem Outsourcing der letzten Jahrzehnte sehen sich Unternehmen mit einem massiven Fachkräftemangel konfrontiert – ein Manko, das sich speziell durch das Krisengeschehen der letzten Jahre verschärft darstellt. Weiters ist die Kombination von Fachkräftemangel und nicht funktionierenden Lieferketten ein großer Unsicherheitsfaktor für Wirtschaftstreibende, denn dieses Defizit stellt Zuverlässigkeit sowie Wirtschaftlichkeit in Frage. Andererseits ist das Rückholen von Güterproduktionen in die Heimmärkte angesichts der lokalen Personal- sowie Lagerkosten und des anhaltenden Personalmangels nicht so einfach und vor allem ohne Automatisierung von wiederkehrenden Abläufen in Produktion und Lagerhaltung aus Wettbewerbsgründen einfach undenkbar.

Dazu Josef Dax, Director Logistics Solutions Toyota Material Handling Austria: „Wir von Toyota sind der Überzeugung, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für die Automatisierung eines Betriebes ist. Denn das steigert Produktivität, Effizienz sowie Sicherheit und wirkt natürlich auch dem akuten Fachkräftemangel entgegen.“

Selbstverständlich bedeutet Automatisieren auch Investieren – der Vorteil dabei: Ein Investment ist, im Unterschied zu krisengesteuerten Kosten, klar kalkulier- und regulierbar, zudem amortisieren sich die Investitionskosten innerhalb kürzester Zeit. Außerdem kann in jedem logistischen Ablauf eine Lösung für Teilautomatisierung gefunden werden. Zum Beispiel wenn es um Materialtransport geht, sind fahrerlose Transportsysteme eine gute Wahl für eine erste Etappe auf der Reise zur Vollautomatisierung. Toyota Material Handling präsentierte daher kürzlich eine echte Innovation für den automatisierten Palettentransport – den Autopilot CDI120.