Die Steigerung der Effizienz in Betrieben, wird mehr und mehr zum Thema. Wie unterstützen Ihre Produkte Unternehmen auf dem Weg zu mehr Effizienz?

Ostermann: Condition Monitoring ist nur einer von vielen Bereichen, in denen der Zusammenhang von Effizienz und Automatisierungslösungen offensichtlich ist. Automation ist im Grunde fast immer ein Effizienzthema. Es geht darum schneller, besser und günstiger zu fertigen – Automatisierung ist der Schlüssel dazu. Österreichs kreativer Maschinenbau findet immer wieder neue Lösungen zur Erreichung dieser Ziele. Die Komponenten und Systeme zur Umsetzung dieser Ideen gibt es bei Festo – und auch die passenden Services, die unseren Kunden helfen, selbst noch effizienter zu werden.

Gibt es eine Service-Dienstleistung, die Sie Ihren Kunden anbieten, auf die Sie besonderen Wert legen?

Ostermann: Kostenfreie Software-Tools zur Auswahl, Auslegung und Inbetriebsetzung der Produkte sind heutzutage selbstverständlich. Manche Lösungen möchte man jedoch vorab selbst ausprobieren und in echt testen – nicht nur in einer Simulation. Bei uns kann man das – das MotionLab in Wien bietet die optimalen Voraussetzungen dafür. Hier können Kunden schon in einer ganz frühen Phase eines Projekts Teststellungen fahren und gemeinsam unseren Experten weiterentwickeln – internationale Unterstützung inklusive. Das MotionLab in Wien ist als „Experience Center“ nämlich Teil eines weltweiten Entwicklungsverbundes. So werden aus Komponenten und Systemen noch schneller laufende Maschinen.