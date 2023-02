PIA unterstützt seine Kunden unter anderem darin, die Batterie-Produktion in Europa zu etablieren. Elektromobilität wäre ohne zuverlässige und leistungsfähige Batteriesysteme nicht mehr vorstellbar – und diese bringen vollkommen neue Herausforderungen für den Herstellungsprozess mit sich. Gegenwärtig ist es in der Produktion möglich, drei Arten von Batteriezellen zu einzelnen Modulen zu verarbeiteten. Diese Module, hergestellt aus Rundzellen, prismatischen Zellen oder Pouch-Zellen, bilden in weiterer Folge ein Batterypack. Das Zusammenspiel aus Batteriezelle, Modul und Packsystem muss für ein hochwertiges Endprodukt perfekt aufeinander abgestimmt werden damit der Produktionserfolg zuverlässig planbar wird. Dank jahrelanger Erfahrung mit hochkomplexen Montageprozessen ist PIA in Sachen E-Antriebe und Batteriesysteme stark für die Zukunft positioniert.