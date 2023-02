Mit André Vales setzt PIA Automation weiter auf langjährige Kompetenz aus den eigenen Reihen. Vales ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen tätig und bereits seit 2017 Geschäftsführer am Standort Amberg. Er zeichnet zukünftig für die Bereiche Operations und Projektabwicklung verantwortlich.

Neu in der Geschäftsführung ist Johannes Strasser, der ebenfalls bereits seit 2020 im Unternehmen ist und bislang Vertrieb und Marketing leitete. Er übernimmt zukünftig die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Technologie. Damit setzt PIA einen starken Fokus darauf, noch näher am Kunden zu sein und die Produktentwicklung in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern konsequent an den Marktbedürfnissen auszurichten.

„Die Anforderungen unserer Kunden werden immer spezifischer, Produktionsanlagen komplexer und der Markt unterliegt einem ständigen Wandel. Diese Entwicklung hat sich nicht zuletzt durch die Coronakrise in den vergangenen zwei Jahren weiter beschleunigt “, so Thomas Ernst, Co-CEO bei PIA Automation. „Wir wollen für unsere Kunden der Partner sein, der Automation flexibel, zuverlässig und nachhaltig weiterdenkt und dabei lokale Präsenz mit den Stärken eines internationalen Unternehmensnetzwerks zusammenbringt. Ich bin mir sicher, dass André Vales und Johannes Strasser durch ihren jeweiligen Background und ihre weitreichende Kompetenz die ideale Besetzung sind, um als neue Doppelspitze den Standort Amberg in die nächste Phase seines Wachstumskurses zu führen.“