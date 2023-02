Um die digitale Transformation in der Fertigung zum Erfolg zu führen, wird der Schutz von Anlagen zu einer zentralen Voraussetzung. Daher wird das Thema Security dieses Jahr eine wichtige Rolle auf der PI-Konferenz spielen. Die Sicherheitsexperten von PI haben mit anerkannten Methoden ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt und in Spezifikationen beschrieben. Auf der PI-Konferenz werden wesentliche konzeptionelle und architektonische Elemente der PROFINET-Sicherheit sowie der Mehrwert für Produktionsumgebungen erläutert. Auch die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Herstellern und Benutzern von Kommunikationsgeräten spielt eine wichtige Rolle – mit dem Ziel, die Sicherheit in der Branche auf die nächste Stufe zu heben. Schließlich treibt PI die Zusammenarbeit mit anderen industriellen Kommunikationsverbänden voran, um die Bemühungen und unterschiedlichen Sicherheitskonzepte zu synchronisieren und einfach anwendbare Sicherheitskonzepte in heterogenen Industrie 4.0-Anwendungen zu ermöglichen.

Aber auch die Anwender der Technologien werden in Frankfurt zu Wort kommen. So stellen beispielsweise Nutzer aus der Automobilindustrie vor, wie eine vollständige Transparenz aller PROFINET-Komponenten in Bezug auf Hardwarerelease, Firmwarestand, Seriennummer, Herstelldatum, Bestellnummer und der gleichen inklusive aller verbauten Submodule hergestellt werden kann. Diese weltweit eingesetzte und gemeinschaftlich entwickelte Lösung kann dabei anderen Anwendern als Inspiration für eigene Entwicklungen im Bereich Lifecycle-Management dienen.

Das Programm ist so ausgerichtet, dass genügend Raum für fachliche Diskussionen und Networking gegeben sein wird. Die Veranstaltung gibt den Teilnehmern die Gelegenheit, gemäß seiner eigenen Interessenslage einen Überblick zu bekommen, Details zu einzelnen Themen bis hin zur konkreten Umsetzung der aktuellen PI-Technologien in den Vorträgen Erfahrung zu bringen sowie in Gesprächen mit den verfügbaren Experten zu diskutieren.