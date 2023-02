Martin Müller, Vice President von Phoenix Contact: "Das Know-how von iS5 Communications Inc. ermöglicht es Phoenix Contact, eine führende Position im Markt für kritische Infrastrukturnetze einzunehmen und das Geschäft gemeinsam weiter auszubauen". Insbesondere Cybersecurity und Datenanalyse nehmen hier eine zunehmend strategisch wichtige Position ein.

iS5 Communications wurde 2012 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 40 Mitarbeiter, die auf die Zusammenführung von IIoT und IT spezialisiert sind und Know-how im Engineering mitbringen. Bereits 2018 investierte Phoenix Contact über seine Venture Capital Gesellschaft Phoenix Contact Innovation Ventures im Rahmen der damaligen Finanzierungsrunde in das Unternehmen. Darauf aufbauend wurden bereits Produktentwicklung und gemeinsame Vertriebsaktivitäten auch durch die Beteiligung von Phoenix Contact USA Inc. angestoßen.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Phoenix Contact-Gruppe einen starken Global Player an unserer Seite haben, um unser Geschäft weiter auszubauen. Die bereits bestehende Zusammenarbeit in der Produkt- und Technologieentwicklung wird durch die Übernahme weiter wachsen", sagt Pino Porciello, Chief Executive Officer bei iS5 Communications Inc.