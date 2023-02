Peter Richter bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bei Bosch mit, wo er in internationalen Führungspositionen gearbeitet und verschiedene Werke geleitet hat, unter anderem in den USA, der Türkei, in Schweden, Deutschland und in Serbien. Zuletzt war er als externer Consultant tätig und hat PIA bereits bei einem wichtigen Projekt in den USA unterstützt.

„Ich freue mich, Peter Richter bei PIA willkommen zu heißen und unsere Unternehmensgruppe mit seiner Kompetenz im Bereich Produktion und Projektmanagement zu verstärken. Mit ihm gewinnt PIA eine starke, zukunftsorientierte Führungskraft, die mit allen entscheidenden Aspekten für eine erfolgreiche Projektabwicklung im internationalen Umfeld vertraut ist“, sagt Thomas Ernst, Co-CEO. „Die neu geschaffene Position ist von zentraler Bedeutung für die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, weil sie unsere Kundenorientierung verbessern, das Potenzial von Kooperationen noch besser erschließen und die Wertschöpfung durch betriebliche Effizienz vorantreiben wird.“

Im Fokus seiner Ernennung steht, die Prozess- und Fertigungseffizienz weiter zu steigern, die internationale Zusammenarbeit noch stärker voranzutreiben sowie die Umsetzung der Kundenanforderungen in dem agilen Marktumfeld zu beschleunigen. Peter Richter wird von Deutschland aus agieren, aber alle weltweiten Standorte der PIA Gruppe aktiv unterstützen.