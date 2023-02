Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des PACTware Consortiums am 17.02.2022 stand ein besonderer Programmpunkt auf der Agenda: Die Verabschiedung von Vorstandsmitglied Peter Praske, der dem Softwareprodukt PACTware damit exakt 10 Jahre lang seinen prägenden Stempel aufdrücken konnte. Im Vorstand wird ihm Markus Unland, Leiter Software-Entwicklung Turck, nachfolgen.

Gegründet wurde der PACTware Consortium e.V. vor gut 20 Jahren, um dem „Wildwuchs“ an verschiedensten Bedien- und Konfigurationssoftwares auf dem Markt zu einer einheitlichen, verlässlichen Linie zu verhelfen. Die Arbeit war bereits fortgeschritten, Erfolge hatten sich eingestellt, als Peter Praske im März 2012 erstmals in den Vorstandsreihen Platz nahm. Gemeinsam mit seinem Verein konnte er eine Vielzahl weiterer Neuausrichtungen und Updates begleiten und umsetzen. So trug er dazu bei, dass PACTware erfolgreich am Ball blieb, Ziele konsequent weiterverfolgte – und Schritt hielt mit den rasanten Innovationen der Automationsbranche.