Tatsächlich konnte das global aufgestellte Unternehmen die Herausforderungen seit Beginn der Corona-Pandemie gut meistern. Nach einem Umsatzrückgang von 9 % im Jahr 2020 konnte Pepperl+Fuchs in den beiden folgenden Pandemiejahren eine Umsatzsteigerung von insgesamt über 40 % verzeichnen.

Dass dies trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen durch Pandemie, Lieferengpässe, teilweise drastische Preisentwicklungen und nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine und die Gasknappheit gelungen ist, macht Gunther Kegel, CEO der Pepperl+Fuchs Gruppe, sehr stolz: "Ohne den besonderen Einsatz unserer weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen außergewöhnlichen Zeiten wäre dieser großartige Erfolg nicht möglich gewesen. Dafür sprechen wir jedem Einzelnen im Namen der Gesellschafterfamilien und des gesamten Vorstands unsere besondere Anerkennung aus.

Entsprechend optimistisch ist der Blick in die Zukunft. "Dieses hervorragende Ergebnis ermöglicht es uns, auch in Zukunft strategische Investitionen zu tätigen und unsere Mitarbeiter systematisch weiterzuentwickeln, um den Erfolg unseres Unternehmens langfristig zu sichern“, so Kegel.