Zum Hightech-Portfolio des Technologieführers Leuze mit Stammsitz in Owen/Teck, Süddeutschland, zählen eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren für die Automatisierungstechnik. Zum Beispiel schaltende und messende Sensoren, Identifikationssysteme, Lösungen für die Datenübertragung, Bildverarbeitung und Arbeitssicherheit.

BEA mit Hauptsitz in Lüttich, Belgien, hat in den letzten 15 Jahren eine hohe Fachkompetenz auf dem Gebiet der laserbasierten Sensoren entwickelt. Dieses ermöglicht eine hohe Leistung, ein kostenorientiertes Design und ein starkes Fertigungs-Know-how für eine breite Palette an Produkten.

Beide Unternehmen sind Experten auf ihrem Gebiet. Im Bereich der optischen Distanzsensorik starteten sie eine Kooperation, welche jeweils auf den Stärken der beiden aufsetzt. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und künftig gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. BEA und Leuze freuen sich auf eine starke, kundenorientierte Partnerschaft.