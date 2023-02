Die Nutzung von Cloud-Diensten ist nicht unproblematisch: Durch einen Ausfall entstehen nicht nur hohe Umsatzverluste, sondern darüber hinaus nicht einhaltbare SLA-Verpflichtungen, Imageschäden und damit einhergehender Verlust der Kundenbindung. Diese Faktoren machen Unternehmen von den Drittanbietern abhängig, in deren Händen die Cloud-Verfügbarkeit liegt. Fällt die Cloud aus, folgt zumeist eine langwierige Schadensfeststellung, bis es zu einer Entschädigung kommt – wenn überhaupt.

Nun sollen auch österreichische Unternehmen in den Genuss einer parametrischen Cloud-Ausfallversicherung kommen. Die zunehmende Relevanz von Cloud-Services in Österreich zeigt sich u.a. daran, dass Microsoft erst vor kurzem bekanntgab, eine Region in Österreich zu eröffnen um hier die Infrastruktur von Azure zu stärken. Es wäre nicht überraschend, wenn dies die Nachfrage nach speziellen Cloud-Versicherungen weiter erhöht. Microsoft Azure ist eine Cloud-Computing-Platt- form mit diversen Diensten in bereits 65 Regionen, für Unternehmen jeglicher Art. Weitere Anbieter dieser Größenordnung sind Amazon (AWS) und Google (GCP). Unternehmen nutzen mittlerweile an unterschiedlichen Stellen ihrer Wertschöpfung Cloud-Dienste dieser Anbieter. Ein Ausfallschaden in diesen Bereichen würde immense finanzielle Folgen nach sich ziehen.