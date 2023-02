Ulrich Krauss war seit 2015 Mitglied des Managementteams von Analytik Jena und hatte 2016 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. „Wir danken Herrn Krauss für sein Engagement, insbesondere für die Leitung und Begleitung des umfangreichen Reorganisationsprozesses bei Analytik Jena und seinen Beitrag zum Erfolg der Endress+Hauser Gruppe“, sagt Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe.

Nachfolger Oliver Klaeffling (53) studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Technische Chemie an der Technischen Universität Berlin. Seit 2004 war er für den Pharmakonzern Merck in verschiedenen Positionen in Deutschland und den USA tätig. Zuletzt leitete er das Merck Innovation Center in Darmstadt. „Wir sind überzeugt, dass Herr Klaeffling die Analytik Jena in eine gute Zukunft führen wird“, betont Matthias Altendorf.

Oliver Klaeffling wird bei seiner neuen Aufgabe vom bisherigen fünfköpfigen Führungsteam unterstützt. Analytik Jena spielt für Endress+Hauser eine wichtige Rolle bei dem strategischen Ziel, Kunden vom Labor bis in die Produktion zu begleiten. Derzeit investiert die Unternehmensgruppe 50 Millionen Euro in einen modernen Firmencampus in Jena-Göschwitz, in Ilmenau entsteht für 27 Millionen Euro ein neues Produktionsgebäude.