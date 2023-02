Digitalisierung, Transformation und Zeitenwende sind die Schlagworte unserer Zeit. Sie beschreiben Rahmenbedingungen, unter denen viele Unternehmen bzw. Organisationen agieren, die einem schnellen und teilweise disruptiven Wandel unterworfen sind. Das heißt, der Bestand bzw. langfristige Erfolg ist davon abhängig, wie die Unternehmen und Organisationen mit den Veränderungen Schritt halten, oder diesen voraus sind. In einer aktuellen gemeinsamen Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG), der Americas SAP Users‘ Group (ASUG) und der Japan SAP Users‘ Group (JSUG) gaben 79 Prozent (DACH 85 Prozent) der befragten österreichischen Unternehmen an, dass sie einigermaßen oder problemlos Schritt halten können. 21 Prozent der österreichischen Teilnehmer (DACH 15 Prozent) waren der Meinung, nicht mithalten zu können.

Von den Teilnehmern der ASUG können 13 Prozent und von der JSUG sogar 39 Prozent nicht mithalten. Hindernisse beim Wandel ihres Unternehmens bzw. ihrer Organisation sehen 61 Prozent (DACH 63 Prozent) in den fehlenden internen Fähigkeiten bzw. dem Personalmangel, ebenso viele im Beharren auf Bewährtem (DACH 43) und 42 Prozent (DACH 28 Prozent) in Problemen beim Change-Management. Hindernisse für die IT-Abteilung erkennen 73 Prozent der österreichischen Unternehmen im Mangel an internen Fähigkeiten und an Personal (DACH 63 Prozent), 52 Prozent in der Komplexität von IT-Umstellungen (DACH 53 Prozent) und 33 Prozent in den Kostenzwängen (DACH 42 Prozent).