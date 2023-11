Der Komplettanbieter für Industrie-Automatisierung mit Hauptsitz in Linz setzt, wie letztes Jahr, stark auf Austausch und Dialog. Auf über 330m² Standfläche wird das Team von KEBA folgende verschiedene Schwerpunkte hervorheben. Im Bereich Digitalisierung wird unter den Besucher mittels einer Akkupunktur-Puppe abgefragt, wo Industrieunternehmen so ihre Pain Points haben und mit welchen digitalen Lösungen diese behoben werden können. Das Artificial Intelligence Team wird anhand eines Spiels zeigen, wie künstliche Intelligenz in einen Steuerungsprozess eingebunden werden kann, zum Beispiel um Objekte in Echtzeit zu erkennen und zu tracken. Zudem wird das Team das KEBA KI Development Kit präsentieren.

In Bezug auf Robotiklösungen gibt es mehrere Highlights. Das Team von drag&bot (seit November 2021 Teil der KEBA Gruppe) wird anhand einer Demo die einfache Integration von Robotik präsentieren. Das drag&bot Modul dazu ist mittlerweile fester Bestandteil der Automatisierungsplattform Kemro X von KEBA. Im Bereich HMI zeigt das KEBA Team auf der SPS mehrere Highlights. Neben SafeWireless (unserem kabellosen Ansatz) und dem adaptiven Dreh-Drückknopf „KeWheel“, wird erstmalig ein Produktkonfigurator vorgestellt. In diesem Konfigurator kann man mit nur wenigen Klicks mobile und stationäre KeTop Panels nach eigenen Bedürfnissen bzw. Erfordernissen konfigurieren.