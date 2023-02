Im vergangenen Jahr investierte NORD DRIVESYSTEMS in Standorte und Logistik. So wurde in Deutschland ein neues Hochregallager in Betrieb genommen, um die Lieferungen an die Kunden noch schneller und sicherer zu gewährleisten. In Polen wurde ein neues Motorenwerk gebaut sowie eine Werkserweiterung realisiert. Auch in den USA wurden die Produktionskapazitäten ausgebaut, der Startschuss für ein neues Produktionswerk in China ist ebenfalls gefallen. Die Fertigstellung eines neuen Verwaltungsgebäudes am Hauptsitz in Bargteheide ist für dieses Jahr geplant. Die im Jahr 2021 getätigten Investitionen waren die bisher größten der Firmengeschichte innerhalb eines Jahres.