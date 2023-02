Cybersecurity : NIS2: Industrieverband warnt vor Überregulierung

Mit dem 16. Jänner tritt das Update der europäischen Richtlinie zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netzwerk- und Informationssicherheit NIS-2-Richtlinie in Kraft, die eine Reihe an Anforderungen zur IT-Sicherheit in Europa umfassend überarbeitet und erweitert. Der deutsche Industrieverband SPECTARIS fordert harmonisiertes Vorgehen und Hilfestellungen für betroffene KMUs.