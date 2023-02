LaaPlus mit Sitz in Laa an der Thaya verwendet LoRaWAN von Drei für Smart Meter bei rund 180 Wärmezählern, um die Verbrauchswerte regelmäßig über die IoT Plattform zu exportieren. Da das LoRa Modul im Wärmezähler bereits integriert ist, erfolgte die Anbindung an das LoRaWAN Netz innerhalb weniger Stunden. LaaPlus ist mit der neuen Lösung hochzufrieden und plant eine Ausweitung auf Wasserzähler.

Der Wiener Meisterbetrieb Nebily, der neben der Zentrale in Wien auch Standorte in Graz, Klagenfurt und Innsbruck betreibt, setzt LoRaWAN für Schädlingsbekämpfung sowie Luftgüte- und Temperaturmonitoring via Sensoren in Supermarkt-Filialen ein. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch plant Nebily die Lösung österreichweit auszurollen.

Die Vorteile von LoRaWAN: