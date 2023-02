Die Neuron Automation Gruppe, Anbieter von Soft- und Hardware Lösungen und Technologien für die industrielle Automatisierung, hat sich 2021 mit 25,1 Prozent an IncQuery Labs beteiligt. Das 2012 in Budapest gegründete Unternehmen ist auf Model Based System Engineering (MBSE) spezialisiert und im Automotive- sowie im Luft- und Raumfahrtsegment stark vertreten.

Schon seit 2017 besteht eine enge Kooperation im Bereich Softwareentwicklung zwischen IncQuery Labs und der St. Pöltner Neuron Automation Tochter logi.cals, die Software Lösungen für das Applikations-Engineering in der industriellen Automatisierung realisiert.

Mit der Anteilsübernahme verfolgt die Neuron Automation das Ziel, diese Partnerschaft weiter zu festigen und das Neuron Automation Lösungsportfolio im Bereich Tool-übergreifender integrierter Entwicklungs-Plattformen zu erweitern. In der Industrieautomation werden heute zumeist sehr heterogene Kombinationen von Softwaretools in den jeweiligen Konstruktionsabteilungen eingesetzt, die nur sehr bedingt Daten miteinander austauschen können. Diese fehlenden Schnittstellen erfordern oft manuelles and damit fehleranfälliges Abgleichen redundanter Daten. Für ein modernes, effizientes Engineering braucht es integrierte, modellbasierte Toolchains. Hier setzen die Lösungen von IncQuery Labs an.

Zusätzlich zu dem sich komplementär ergänzenden Lösungsportfolio verbindet die Neuron Automation mit ihrer Beteiligung an IncQuery Labs auch das geschäftliche Ziel, ihre internationale Marktpräsenz systematisch auszubauen und dabei Synergieeffekte in der Marktadressierung beider Technologiepartner zu nutzen. Nachdem die Gruppe aktuell bereits auf dem europäischen Markt etabliert und in Asien zunehmend präsent ist, stehen künftig vor allem die USA im Fokus, wo IncQuery Labs bereits 2021 eine Tochtergesellschaft gründet hat. Langfristig will die Neuron Automation Gruppe in Europa, Nordamerika und Asien breit vertreten sein und die lokalen Märkte umfassend mit ihren Programmierlösungen für die Maschinen- und Anlagenautomation vor Ort bedienen. Der Kurs der Gruppe ist dementsprechend auf kontinuierliches Wachstum ausgerichtet.