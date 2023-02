Der 42-jährige Björn Steuer blickt auf eine langjährige Erfahrung in der industriellen Automatisierung und der Kabel- und Leitungsindustrie zurück. Darüber hinaus verfügt er über eine große Expertise im Bereich Industrie 4.0 für unterschiedliche Applikationen und Branchen und war bereits mehrere Jahre bei LÜTZE in verschiedenen Positionen im nationalen und internationalen Vertrieb tätig.

Zuletzt verantwortete Björn Steuer das Ressort Business Development und damit verbunden, die strategische Ausrichtung auf bekannte und neue Märkte in der LÜTZE Gruppe sowie den Ausbau von Vertriebsprozessen und Kundenservice gemäß der LÜTZE Unternehmensphilosophie "Efficiency in Automation". „Wir freuen uns, mit Björn Steuer einen langjährigen Mitarbeiter und Kenner der Automatisierungsbranche zum weiteren Ausbau unserer Kundenbeziehungen gewonnen zu haben", so Udo Lütze, CEO der LUETZE INTERNATIONAL Group.