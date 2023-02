„Nikolaus Krüger hat unsere Vertriebs- und Serviceorganisation über eine lange Zeit geprägt und damit deutlich zum Markterfolg von Endress+Hauser beigetragen“, sagt Matthias Altendorf, CEO der Firmengruppe. „Wir danken ihm für seine Loyalität und seinen Einsatz.“

Nikolaus Krüger, ein gelernter Industriemechaniker, hatte seine Laufbahn 1988 bei Endress+Hauser Deutschland 1988 gestartet. Berufsbegleitend eignete er sich eine Reihe wichtiger Kompetenzen in Marketing und Vertrieb an, absolvierte erfolgreich Managementtrainings im In und Ausland. 1999 wechselte er zur Holding nach Reinach und übernahm Verantwortung für das Marketing.

Seit 2008 leitete er als Mitglied des Executive Boards die weltweite Vertriebs- und Serviceorganisation. Nikolaus Krüger ist verheiratet und Vater zweier Söhne; seine Freizeit widmet er der Familie, Freunden, dem Sport und der Zauberei.