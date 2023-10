Als Chief Sales Officer bei GEFRAN wird Karsten Just die Entwicklung der Vertriebsstrategie der Gruppe vorantreiben und dabei seine kaufmännische Erfahrung mit seinem technologischen Know-how verbinden. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe bei GEFRAN, einem Unternehmen, das schon immer in der Lage war, Markttrends zu antizipieren und sich erfolgreich den unterschiedlichsten Herausforderungen zu stellen", so Karsten Just. "Auch ehrgeizige Ziele lassen sich durch Teamwork und die Konzentration auf Know-how, Flexibilität und technische Qualität realisieren. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“

"Wir freuen uns sehr, Karsten Just bei uns willkommen zu heißen", erklärt Marcello Perini, Chief Executive Officer von GEFRAN. „Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Kompetenz und seinem Engagement unser Marktpotenzial und unser Angebot weiter ausbauen und unsere Wachstumsziele erreichen wird. Mit seiner großen Managementerfahrung in multinationalen Unternehmen der Branche ist Karsten Just die richtige Person, um GEFRAN auf eine immer internationalere Bühne zu führen".

Der studierte Elektrotechniker Karsten Just begann seine Karriere 1990 bei ABB, wo er zu Beginn des neuen Jahrtausends zum Geschäftsführer einer Konzerngesellschaft ernannt wurde. 2003 wechselte er als Executive Vice President Portfolio Management zur Weidmüller Interface GmbH & Co. KG mit einem damaligen Umsatz von rund 350 Millionen Euro. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren bei Weidmüller wurde er zum Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der Leuze electronic GmbH & Co. KG berufen. 2012 wechselte er in gleicher Funktion zur BARTEC Top Holding GmbH. Dort leitete er die weltweiten Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Gruppe und verhalf dem Unternehmen in den nächsten vier Jahren zu nachhaltigem Umsatzwachstum. In den Bereich der industriellen Sensorik kehrte Karsten Just 2016 als CMO, CSO und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Baumer Management Services AG zurück. In diesen Funktionen war er für insgesamt 17 Vertriebsniederlassungen sowie die Digitalisierung des Marketings verantwortlich.