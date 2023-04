Ahmad verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing für Technologieunternehmen und glänzt mit seiner besonderen Expertise im SaaS-Markt (Software-as-a-Service). So war er vor seiner Tätigkeit bei myfactory als Chief Commercial Officer (CCO) des SaaS-Anbieters weclapp maßgeblich an dessen Erfolg und Wachstum beteiligt.