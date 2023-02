„Heutzutage vernetzten wir wirklich alles“, sagt Studiengangsleiter Thomas Polzer. „Das beginnt im Eigenheim, Smart Home ist das Stichwort, geht weiter zu Gebäuden, Industrieanlagen und Smartfarming bis hin zu ganzen Städten, um zum Beispiel Verkehrsleistung und Energieverbrauch zu optimieren.“ Für diesen wachsenden Technologiesektor braucht es geschulte Fachkräfte. Seit dem laufenden Studienjahr ist der Master Internet of Things und intelligente Systeme an der FH Technikum Wien eine hervorragende Möglichkeit, sich in diesem Bereich zu vertiefen.

Studierende beschäftigen sich mit vernetzten Gesamtsystemen. Dabei kann zum Beispiel der Temperatursensor in der Wohnung seine Daten in die Cloud übertragen und mit Hilfe von smarten Algorithmen die Heizung und Lüftung optimiert werden. Ein essentieller Aspekt dabei ist die Vernetzung und Datenübertragung.