Der studierte Wirtschaftsingenieur verfügt neben technischen Kenntnissen in den Feldern Cloud, Hybrid-IT und IT-Infrastruktur über langjährige Managementpraxis. Nach seinem Abschluss an der Technische Universität Wien (Auslandsaufenthalt an der University of Salford, Manchester, GB) gehörten Avnet TS, Magirus, Hewlett-Packard und Phillips zu seinen Karrierestationen. Zuletzt war Thomas Seyfried fünf Jahre als Managing Director bei Tech Data Österreich tätig, wo er die erfolgreiche Integration der Avnet TS GmbH in Tech Data verantwortete.