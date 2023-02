Thomas Miklautsch blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der VTU Gruppe zurück, wo er in verschiedenen Funktionen und leitenden Positionen tätig war. Sein umfangreiches Wissen im Großprojektmanagement (EPCMv) liefert ein perfektes Fundament für die Geschäftsführerrolle der VTU Engineering in Österreich. Er übernimmt die Position von Alexander Asbäck, der seit April 2022 als Chief Operating Officer in der Gruppe tätig ist, ein wachsendes Unternehmen und starkes Team. Ein wesentlicher Fokus von Thomas Miklautsch wird der kontinuierliche Ausbau des Life Sciences Geschäftes und die Weiterentwicklung der Schwerpunktthemen sein, um Mehrwert für die Kunden des Unternehmens zu schaffen.

„Ich bin sehr stolz darauf, immer Teil des starken VTU Teams gewesen zu sein und freue mich auf meine neuen Aufgaben. Wir werden unser Dienstleistungsspektrum inklusive digitaler Lösungen im Engineering weiter ausbauen und die betrieblichen Prozesse unserer Kunden optimieren. Ich werde auch verstärkt mit allen unseren Unternehmen der VTU Gruppe eng zusammenarbeiten, damit wir gemeinsam CAPEX und OPEX Projekte schnell, sicher und hoch-qualitativ umzusetzen.“, sagt Thomas Miklautsch.