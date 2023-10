Still fokussiert sich auf smarte Intralogistiklösungen und einen kontinuierlichen Dialog mit den Kunden, um diese stets bestmöglich umzusetzen. Dieses Still spezifische Kundenerlebnis will das Unternehmen mit einer neuen Organisation sicherstellen. Markantes Merkmal der neuen Struktur ist die neu geschaffene Position des Executive Vice President Sales & Service – übernehmen wird diese Position Florian Heydenreich. Der 42-Jährige wechselt für diese Aufgabe von der Konzernseite zu Still und leitet das Markenführungsteam um Frank Müller, Senior Vice President Sales & Service Business Development, Jan Christoph Sachse, Senior Director Marketing & Brand Communications, Sascha Jordan, Senior Director Strategy & Solution Portfolio, und Marina Tiepermann, Vice President International Key Account Management.

Heydenreich bringt langjährige Erfahrung im Intralogistikgeschäft mit und verspricht sich viel von der neuen Struktur: „Mit ihr haben wir die Handhabe, um auf Markenebene schnell zu agieren und markenspezifische Entscheidungen rasch umzusetzen. So können wir die Entwicklung passgenauer Produkte und Services beschleunigen und die Präsenz bei unseren lokalen Kunden und globalen Key Accounts erhöhen.“

Den entscheidenden Hebel dafür sieht Heydenreich in der Markenpositionierung als Anbieter smarter Lösungen: „Still besetzt damit eines der wachstums- und zukunftsfähigsten Segmente im weltweiten Intralogistikmarkt. Mit unserer neuen, schlagkräftigen und agilen Struktur sind wir dafür optimal aufgestellt.“