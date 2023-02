Am Standort in Klagenfurt steht schon jetzt eine Vielzahl an Robotern zahlreicher gängiger Hersteller zur Verfügung. Gearbeitet wird hier etwa an Robotersystemen, die für die Mensch-Roboter-Kollaboration entwickelt werden – sogenannten Cobots. Diese bewegen sich in direktem Umfeld von Menschen und sind mit komplexen Sicherheitsmechanismen ausgestattet. Sensorsysteme und an ein Nebeneinander von Menschen und Roboter angepasste Bewegungsabläufe sorgen dafür, dass Personen, selbst im seltenen Fall eines ungewollten direkten Kontakts oder einer Kollision mit einem Roboter, nicht verletzt werden. Zusätzlich wird sich das Institut künftig noch stärker mit Industrierobotern auseinandersetzen, also Robotern, die vom Menschen getrennt, hinter Absperrungen agieren und bei denen es vor allem auf Kraft, Leistung und Geschwindigkeit ankommt.

„Außerdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, neue Anwendungsbereiche zu finden“, so Scheibelmasser. „Roboter könnten beispielsweise im Zuge des Manipulierens – Greifen, Heben, Ablegen – auch gleich die Qualitätskontrolle durchführen.“ Dabei kann wiederum auf die Expertise des Instituts DIGITAL in Bezug auf intelligente Sensorik und Messtechnik gesetzt werden. Auch die Nutzung der Roboter als flexibel einsetzbares Werkzeug für neue Produktionsprozesse wird verstärkt mit dem Partnerinstitut MATERIALS erforscht und in Industriekooperationen angewandt.