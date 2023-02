Der gebürtige Rheinländer verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in Sales- sowie Managementabteilungen namhafter Unternehmen. Bevor er seine neue Rolle als Geschäftsführer antrat, war Uwe Keiter für die Modernisierung von Unternehmensabläufen – vorrangig im Bereich produktspezifischer Dienstleistungen und Services – in Maschinen- und Anlagenbaufirmen zuständig. Sein Fokus hierbei lag vordergründig auf den Bereichen Consumer Packaged Goods (CPG) sowie der Betreuung von Endkunden.

Pierre Teszner, Regional Vice President für Zentral- und Ost-Europa bei Rockwell Automation, freut sich über die neue Besetzung der Geschäftsführerposition in Deutschland: „In besonders herausfordernden Zeiten wie diesen ist es außerordentlich wichtig mit Weitblick und Strategie zu planen und zu handeln, gleichzeitig aber auch mit Feingefühl vorzugehen. Uwe Keiter vereint genau diese Qualitäten und unterstützt durch seinen Erfahrungsschatz unseren Geschäftsbetrieb in Deutschland enorm. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, jemand so erfahrenen und mit einer derart fachlichen und fundierten Expertise in unserem Unternehmen willkommen heißen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass er Rockwell mit der nötigen Führung unterstützt, um unser Geschäft in Deutschland erfolgreich durch diese herausfordernden Zeiten zu lenken.“