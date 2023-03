Zuvor hatte Yulia Bakir bei Bosch Rexroth Aufgaben in HR, Finanzen & Controlling sowie im Projektmanagement. Von ihrem großen Erfahrungsschatz und ihrem Netzwerk auch innerhalb von Bosch Rexroth soll nun Kassow Robots profitieren. In der Strategieabteilung von Bosch Rexroth war Bakir im Rahmen ihrer Arbeit an M&A-Projekten für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Kassow Robots verantwortlich, der im April 2022 abgeschlossen wurde. In der Post-Merger-Phase war sie die Ansprechpartnerin sowohl für Kassow Robots und Bosch Rexroth und managte gegenseitige Anfragen rund um Konzernstrukturen und Integrationsthemen.

Bakir über ihre CFO-Rolle bei Kassow Robots: „Ich genieße es, in einem dynamischen Umfeld zielorientiert zu arbeiten. Es freut mich, dass ich meine Reise mit Kassow Robots nun als CFO fortsetzen kann und mit Kristian Kassow, Dieter Pletscher und den super motivierten Teams in Kopenhagen und Prag weiter zusammenarbeiten kann!“