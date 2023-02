In Zukunft leitet Thomas Hilz die Bereiche Vermarktung und Vertrieb und fungiert zugleich als Sprecher der Geschäftsführung. Außerdem hat er die Leitung des Nürnberger Standorts von Softing Industrial inne. Thomas Rummel verantwortet die Bereiche Entwicklung und Produktmanagement sowie den Entwicklungsstandort von Softing in Cluj/Rumänien.

Beide Manager können auf langjährige Erfahrung im Unternehmen aufbauen. Thomas Hilz ist mit einer Unterbrechung seit 2010 bei Softing tätig - zunächst als Produktmanager, dann als Market Segment Manager für den Bereich Prozessautomatisierung. Nach einer zweieinhalbjährigen Tätigkeit als Business Development Manager beim Netzwerkspezialisten Moxa kehrte er Ende 2017 ins Unternehmen zurück. Seitdem verantwortete er die Bereiche Produktmarketing und Strategic Accounts. Thomas Rummel ist seit 1997 bei Softing in der Software-Entwicklung tätig, deren Leitung er 2008 übernahm. Im Jahr 2018 wurde er zum Senior Vice President für die Bereiche Entwicklung und Produktmanagement ernannt, für die er auch in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer verantwortlich sein wird.

Als Hersteller industrieller Kommunikationstechnik bietet Softing Industrial Lösungen für OT/IT-Integration, Asset Management und Technologie-Integration an. Mit ihnen will das Unternehmen Anwender sowohl in der Fabrik- als auch in der Prozessautomatisierung bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.