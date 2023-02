EuroCC Austria wird zu diversen Trainingsprogrammen des EIT Manufacturing beitragen – vor allem im Bereich KI, wobei eine Ausweitung auf HPC in Zukunft geplant ist. Das Programm umfasst Workshops und eine Reihe an Kurzvideos zum Selbststudium, mit dem Ziel, das Toolset und die Anwendungsfälle von KI in der Produktion vorzustellen.

Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungen des maschinellen Lernens (ML) zur Optimierung der Datenanalyse und Automatisierung von Arbeitsabläufen, um Kosten und Zeitressourcen zu sparen. So profitiert die Produktion beispielweise von der Computer Vision: Sie verbessert die Qualitätskontrolle, indem sie fehlerhafte Artikel auf einer Produktionslinie erkennt, Verpackungen prüft, und Barcodes und Textetiketten scannt. ML ist auch für leistungsstarke Datenanalysen unverzichtbar, um sich verändernde Szenarien zu erkennen und in Echtzeit darauf zu reagieren, um Prognosen auf der Grundlage von Zeitreihendaten zu erstellen und um besser zu verstehen, was im Maschinenpark geschieht. Diese und andere KI-Tools helfen Unternehmen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und die Produktivität zu steigern.