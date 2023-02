In den Büroräumlichkeiten in Hamburg zelebrieren die Mitarbeiter gemeinsam mit den Investoren die eingeläutete Wachstumsphase des Unternehmens. Unter den Gästen befanden sich der Geschäftsführer der PwC Holdings Germany GmbH Mathias Odrobina und sein Team, welche die Finanzierungsrunde anführen. Vor Ort begrüßte Cybus Beiratsmitglieder wie den Geschäftsführer der Pfannenberg Group Holding GmbH Andreas Pfannenberg, den früheren Siemens CEO der Business Unit Factory Automation Ralf-Michael Franke sowie Holger Heinen. Mit dem neuen Kapital dreht sich bei Cybus alles um das Stichwort Kollaboration: Neben dem Aufbau eines Ökosystems aus Integrations- und Anwendungspartnern wird das Unternehmen in die Zusammenarbeit zwischen Produktions-, Informationstechnologie- (IT) und Business-Stakeholdern investieren. So treibt Cybus die schnelle und nachhaltige Umsetzung von Industrial IoT Use Cases, wie Predictive Maintenance oder Energiemanagement voran.