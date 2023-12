Hersteller können dem Trend zur individualisierten Massenproduktion folgen und ihre Prozesse durch die Verschmelzung von Robotik und Maschinensteuerung zu einer einheitlichen Architektur bis hin zur Losgröße 1 optimieren. Für Entwicklung, Diagnose und Wartung benötigen sie nur noch eine Steuerung und ein Engineering-System. Damit wird die Hürde für den Einstieg in die Robotik deutlich gesenkt.

Sebastian Brandstetter, Produktmanager Machine-Centric Robotics, ist überzeugt: „Mit unseren Lösungen macht es für den Maschinenentwickler in Zukunft keinen Unterschied mehr, ob er eine Einzelachse oder einen Roboter in seine Maschine implementiert.“ In der B&R-Entwicklungsumgebung Automation Studio werden Roboter als integraler Bestandteil der Maschinenapplikation wie jede andere Automatisierungskomponente programmiert und simuliert. Mit vorkonfigurierten Softwarebausteinen wie mapp Robotics vereinfacht B&R die Erstellung robotergestützter Maschinenapplikationen.

Dem Entwickler stehen neue Funktionen zur Optimierung des Zusammenspiels zwischen der mechatronischen Transportlösung ACOPOStrak und den Robotern mit geringem Programmieraufwand nach dem Low-Code-/No-Code-Prinzip zur Verfügung. Das Erlernen spezieller Programmiersprachen für Robotersteuerungen ist nicht mehr notwendig.