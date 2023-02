Die Mitte 2022 ins Leben gerufene Recycling-Partnerschaft zwischen T&G und AfB ist eine Reaktion darauf, dass es an professionellen Entsorgungsangeboten für ausgediente IPCs, SPSen und HMIs mangelt. An sich wertvolle Bestandteile ausgedienter Geräte wie Aluminium, Kupfer, Edelmetalle und seltene Erden landen vielfach ungenutzt im Müll. Das soll sich künftig ändern, wenn es nach T&G-Geschäftsführer Harald Taschek geht: „Wir versuchen seit jeher, jede Art von Verschwendung zu vermeiden. Dieses Bestreben ist tief in unserer Firmen-DNA verankert. Die Kooperation mit AfB ist ein weiterer Beitrag in dieser Richtung. Mit vereintem Engagement wollen wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im Industrieelektronik-Bereich ankurbeln."

Dieter Hundstorfer, Partnermanager bei AfB, fügt ergänzend hinzu: „Durch die Bündelung unserer Kernkompetenzen können wir Industrieunternehmen ein regionales Gesamtpaket anbieten, das neben einer manuellen Zerlegung von Altgeräten in sortenreine Fraktionen auch eine DSGVO-konforme, zertifizierte Datenvernichtung beinhaltet.“ Für jeden erfolgreich durchgeführten Lösch- bzw. Schredder-Auftrag gibt es einen auditfähigen Report, in dem genau dokumentiert ist, welches Produkt – Typ, Seriennummer, Hersteller etc. – zu behandeln war.