„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die zeigt, dass wir mit Vario-X auf dem richtigen Weg sind“, sagt Armin Fischer, Managing Director Murrelektronik AG, Schweiz. „Denn die Zukunft der Automatisierung ist schaltschranklos.“

Beim swiss Dinno Award werden Unternehmen, Schulen und Personen, die in der Schweiz tätig sind, für Lösungen, Projekte und Ideen im Bereich Digitalisierung ausgezeichnet. Bei der Beurteilung der eingereichten Projekte stehen vor allem der Nutzen, das wirtschaftliches Potenzial sowie der Innovationsgehalt im Fokus. Das Automatisierungssystem Vario-X bringt Sensorik und Aktorik dezentral ins direkte Maschinenumfeld und bietet eine flexible sowie skalierbare Lösung für sämtliche Applikationen. In Kombination mit dem digitalen Zwilling hebt Vario-X den Digitalisierungsgrad auf ein neues Level. Das bringt eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bei Installation, Planung, Betrieb und Service.

So sorgt es mit einer nahtlosen Integration von dezentralen Servoantrieben für ein zuverlässiges Spannungs-, Signal- und Datenmanagement direkt im Feld. Damit können sämtliche Automatisierungsfunktionen erstmals komplett dezentral – ohne Schaltschrank realisiert werden. Die robusten Gehäuse in Schutzart IP67 (wasser-/ staubdicht) werden einfach nebeneinander in eine nicht minder robuste Backplane mit integrierten Maschinenbauprofilen eingerastet. So kann die gesamte Station ohne weiteren Schutz ganz einfach an allen gängigen Profilsystemen befestigt werden und hält im Extremfall sogar eine Trittbelastung auf den Gehäusen aus