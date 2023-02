Mit der Automatisierung gelangen Produktionsprozesse zu mehr Effizienz. So lassen sich z. B. durch kontrollierte Aufheizprozesse von Produktionsanlagen Energiekosten senken. Für eine automatisierte Ablaufsteuerung inklusive der Regelung weiterer Nebenprozesse hat HESCH den Multifunktionscontroller (HE 5697 MFC) entwickelt. Er zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus, lässt sich auch ohne tiefgehende Programmierkenntnisse einrichten und erlaubt eine individuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche. Sein herausragender Vorteil: Der Regler macht in vielen Fällen die Investition in eine kostenintensive SPS überflüssig.