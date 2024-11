„Besonders die Skalierbarkeit des Systems, das zukünftige Erweiterungen im Produktionsbereich ermöglicht, spricht für diese Lösung“, so Martin Kriebernegg, Head of Logistics bei MSG Mechatronic Systems GmbH. Die Kombination aus dem automatischen Kleinteilelager Evo Shuttle und den autonomen mobilen Robotern Open Shuttles soll darüber hinaus eine dynamische und flexible Produktionsversorgung ermöglichen.

„Für die erste Ausbaustufe haben wir gemeinsam intensiv am optimalen Layout gearbeitet, um das Zusammenspiel von Produktionsanlagen, Fahrwegen für die Open Shuttles und den Racks bestmöglich zu gestalten“, informiert Kriebernegg. Die AMR sollen zukünftig problemlos an neue Prozesse angepasst werden können. Zusätzliche Open Shuttles können bei wachsendem Produktionsbedarf ebenso unkompliziert und selbständig integriert werden, so das Versprechen. Diese Flexibilität soll dafür sorgen, dass MSG nicht nur die aktuellen Anforderungen optimal abdecken, sondern auch zukünftige Herausforderungen meistern kann.