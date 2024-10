Fertig befüllte Wareneingangsbehälter werden laut Knapp auf die Förderstrecke zum Shuttle-System transportiert. Zur Kommissionierung von B2C-Aufträgen stehen neun unterschiedliche Kartongrößen zur Verfügung, die während des Verschließens in ihrer Höhe reduziert werden, um möglichst wenig Luft in den Versandstücken zu transportieren, heißt es. Dies ermögliche eine Reduktion der Auslieferfahrten bei gesteigerter Füllrate in Transportmitteln und führe zu Kosteneinsparungen.



Nach der Kommissionierung an den Pick-it-Easy-Arbeitsplätzen bestehe die Möglichkeit, den Schnelldreh-Bereich sowie den Probenbereich anzufahren, wobei die manuellen Kommissionierstationen in diesen Bereichen mittels eines Pick-to-Light-Systems gesteuert würden. Im Probenbereich könnten so bis zu 15.000 Proben kommissioniert werden. Des Weiteren könnten an den vorgesehenen Stationen Value-Added-Services durchgeführt werden. Große Artikel für B2B-Aufträge können laut Knapp an den manuellen Stationen zur Großvolumenkommissionierung beigefügt werden. B2B- und B2C-Aufträge sollen direkt nach der Kommissionierung zur Transportsicherung kommen und über den Warenausgangssorter verschlossen, etikettiert und schließlich über die Versandrampen verladen werden.

Lesetipp: Siemens: neues intelligentes Linkmodul für mehr Datentransparenz