OVE Innovation Award : Modulares Stromversorgungskonzept von AVL List ausgezeichnet

Der OVE Innovation Award geht dieses Jahr an die AVL List GmbH für ein modulares Stromversorgungskonzept. Dieses ermöglicht Betreibern von Prüfeinrichtungen, Laboren und Testinstituten größere Leistungskapazitäten und eine höhere Energieeffizienz. Übergeben wurde der Award am 16. November im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung im Anschluss an den OVE Innovation Day in Wien.