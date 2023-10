Der Bluetooth (BLE) Radarsensor überzeugt dabei zusätzlich mit einer Batterielaufzeit von 10 Jahren. Durch die berührungslose 60GHz Radar-Technologie ist der Betrieb wartungsfrei. Der BLE Radarsensor verfügt über ein gasdichtes und korrosionsbeständiges Gehäuse ohne Metallteile. Die Daten werden zuverlässig auf die Plattform übertragen, wo sie die Basis für moderne KI-Algorithmen darstellen.

Mit dem Preisgeld werden bei Microtronics weitere Innovationen ins Visier genommen. „Microtronics möchte damit weiter forschen und vor allem kleinen Unternehmen moderne Technologie niederschwellig zugänglich machen. Gemeinsam können wir so technologiegestützt unsere Zukunft Tag für Tag ein Stückchen besser machen, ohne dabei verzichten zu müssen“, so Hans-Peter Buber, Managing Director Product bei Microtronics. Mit dem Gesamtsieg des Niederösterreichischen Innovationspreis wird Microtronics auch zum Staatspreis für Innovationen entstandet. Dabei handelt es sich um die höchste offizielle Auszeichnungen für Innovationen in Unternehmen in Österreich.