Seit Februar 2022 verantwortet Michael Kohl den Bereich Business Development bei Samson. Michael Kohl, so äußerte sich Andreas Widl, Vorstandsvorsitzender der Samson Aktiengesellschaft, werde uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung zum daten- und prozessorientierten Industrieunternehmen mit ausgeprägtem strategischen Fokus unterstützen. Voraussetzung für diese Transformation und das entsprechende globale Wachstum seien klare Marktbearbeitungsstrategien, abgestimmtes Key-Account-Management, standardisierte Prozesse sowie ein klares Markenbild, so Marcus Miertz, ehemaliger Geschäftsführer von Samson Pfeiffer und seit Jahresbeginn Senior Vice President Sales and Marketing bei Samson. Mit dem Blick von außen, so Marcus Miertz, könne Michael Kohl neue Akzente setzen und zum digitalen Wandel beitragen.