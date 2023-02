Am 5. und 6. April findet die all about automation in der Messe Friedrichshafen statt. 275 Aussteller laden die Automatisierungsanwender aus der internationalen Bodenseeregion und den angrenzenden Regionen in Süddeutschland zum Messebesuch ein. In entspannter Messeatmosphäre können endlich wieder live neue Produkte begutachtet und Lösungspartner gefunden werden.

Die aaa-Messe für und in NRW findet am 11. und 12. Mai erstmals in Düsseldorf im Areal Böhler statt. In der Woche darauf, am 18. und 19. Mai, gibt es erstmals eine all about automation in Heilbronn und damit für Besucher aus der Region Stuttgart und den wirtschaftsstarken Räumen der Regionen Heilbronn-Franken, Rhein-Neckar und Rhein-Main. In Düsseldorf und Heilbronn werden jeweils rund 130 Aussteller erwartet. In Heilbronn sind damit alle der in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Standplätze belegt. In Düsseldorf sind nur noch wenige Plätze frei.