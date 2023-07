Protokolle müssen auf ihrer jeweiligen Ebene sehr spezifische Anforderungen erfüllen. Daher gab es bisher keine Möglichkeit, die wertvollen Daten, die Maschinen und Geräte produzieren, über sämtliche Ebenen hinweg miteinander kommunizieren zu lassen. Es fehlte ein Universalprotokoll, dass alle Daten in einem abbilden konnte. OPC UA bringt nun die Möglichkeit, auf Daten unterschiedlicher Ebenen zuzugreifen und diese auch entsprechend auszuwerten und interpretieren zu können. Denn OPC UA ist kein Protokoll, sondern ein Framework, also eine Sammlung an Technologiebausteinen. Welches Prinzip steckt dahinter? Über ein Informationsmodell definiert OPC UA, welche Daten verschickt werden. So regelt der Standard auf Kommunikationsebene Zugriffsrechte und legt das Protokoll für den Datenaustausch fest. Die bislang getrennten Ebenen der Automatisierungspyramide werden somit durchlässig und entwickeln sich zu einer offenen Netzwerkstruktur. Da OPC UA als frei verfügbare Open Source funktioniert, ist der Standard unabhängig von Hersteller und Softwareplattform.

Daten müssen systemisch aufbereitet und bereitgestellt werden, damit sie über alle Ebenen der Automatisierungspyramide austauschbar sind. Trotz festgelegter Kommunikationsstandards werden für jede Zahlenfolge, die ein Gerät versendet, vom Empfänger Metadaten benötigt, damit die Zahlenfolge richtig interpretierbar ist. An dieser Stelle setzt das OPC Fondation Informationsmodell an. Es stellt die verbundenen Geräte als ein Netz aus unterschiedlichen Objekten dar. Auf der ersten Ebene werden die Beziehungen zwischen den Knoten geregelt. Dann werden Standardattribute definiert. Diese Standardattribute sind notwendig, damit ein Gerät im Netzwerk erkannt werden kann. Darüber hinaus lassen sich hier auch spezielle Attribute von Maschinen definieren, wie zum Beispiel Fähigkeiten oder Aktionen. So entsteht eine automatisch lesbare Struktur, die dafür sorgt, dass Daten für weitere OPC UA-zertifizierte Geräte lesbar und interpretierbar werden. Branchenstandards helfen dabei, dass Hersteller für ihre Geräte auf bereits vorhandene Spezifikationen zurückgreifen können. Diese Spezifikationen, auch Companion-Spezifikationen genannt, legen fest, wie sich zum Beispiel 1D-Barcodeleser definieren, welche Werte und Events sie bereitstellen. Diese Spezifikationen werden von der OPC Foundation als PDF und als XML-Datei zum Download bereitgestellt und sind daher maschinenlesbar. Der Vorteil: sie müssen nicht manuell übertragen werden.

Folgende Informationsarten sind im Datenmodell eines Gerätes zu hinterlegen: