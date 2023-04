Die Firma Bauer setzt auf Produkte von LINAK. Zwei Linearantriebe der Reihe LA34 verstellen den Montagetisch aus robustem Stahl in der Höhe und in der Neigung. Der Linearaktuator LA34 von LINAK wird sowohl im Medizinbereich als auch im industriellen Bereich eingesetzt. Er zeichnet sich durch eine hohe Kraft und eine sehr angenehme leise Bewegung aus. Das Geräuschniveau liegt bei unter 50 db (A), gemessen nach DS/EN ISO 3743-1. In Druckrichtung bietet er eine Kraft von 10.000 Newton. Das entspricht einer Tonne Gewicht. Damit ist die Montage von sehr schweren Schaltschränken kein Problem. Durch die Verstellmöglichkeiten des Tisches kann der Mitarbeiter alle Bereiche des Schaltschranks in einer ergonomisch sinnvollen Arbeitsposition ausführen.

Dank des Akkubetriebs lässt sich der Montagearbeitsplatz flexibel in jeder Werkstatt oder in der industriellen Umgebung einsetzen. Die beiden Antriebe erhalten ihre Energie von einem Lithium-Akku mit einer Kapazität von 73,25 Wh. Gemeinsam mit der Steuereinheit COL50 und dem Bedienteil HB80 bilden die Linearantriebe eine perfekt aufeinander abgestimmte Gesamtlösung.

„Die Weiterentwicklung und die stetige Verbesserung der Produkte ist für uns sehr wichtig und basiert vor allem auf unsere praktische Erfahrung“, sagt Hartmuth Bauer. Die Praxisnähe war auch Grundlage für den Erfolg des Montagetisches. Eher durch einen Zufall, beziehungsweise durch einen Besuch eines Kunden bei Bauer Systeme ist der Stein in Rollen geraten und andere Firmen sind auf den Montagearbeitsplatz aufmerksam geworden. Der Montagetisch von Bauer hat schnell einen Markt gefunden. Über 3000 Montagetische von Bauer sind bereits bei zahlreichen Unternehmen im Einsatz.