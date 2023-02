Im feierlichen Rahmen wurden am ersten Messetag, dem 21. Juni, insgesamt sechs herausragende Lösungen mit dem embedded award 2022 ausgezeichnet. In den Kategorien Embedded Vision, Hardware, Software, Safety & Security, Tools und Startup haben gewonnen:

Embedded Vision



In der Kategorie Embedded Vision ging in diesem Jahr der embedded award an GrAI Matter Labs mit Life-Ready AI Chip. GrAI Matter Labs (GML) hat eine neuartige intelligente Datenfluss-Rechenarchitektur entwickelt, in der wir Prinzipien von biologischen Systemen, speichernahen Berechnungen und massiv parallelen Kernen kombiniert haben.



Hardware



NXP Semiconductors konnte sich den award in der Kategorie Hardware sichern. Die Voice Intelligent Technology (VIT) von NXP Semiconductors ermöglicht eine sprachgesteuerte Benutzeroberfläche mit ständig aktivierter Wake-Word-Erkennung und lokalen Befehlen. VIT basiert auf modernsten Deep-Learning- und Spracherkennungstechnologien und ist eine umfassende Softwarebibliothek mit einem Fernfeld-Audio-Frontend (AFE), das bis zu drei Mikrofone unterstützt, einer Always-On-Wake-Word-Engine und einer Sprachbefehls-Engine sowie Online-Tools zur Generierung kundenspezifischer Wake-Word-Modelle und Sprachbefehlsmodelle.



Software



STMicroelectronics konnte sich mit dem NanoEdge AI Studio den Sieg in der Kategorie Software sichern. NanoEdge AI Studio ist ein Generator für Machine-Learning-Bibliotheken, der es jedem ermöglicht, von KI-Fähigkeiten zu profitieren, die bisher nur Experten vorbehalten waren. Mit diesem hochmodernen All-in-One-Softwaretool können Anwender auf einfache Weise eine ML-basierte Lösung für winzige Geräte auf Basis einer STM32 MCU entwickeln. Das Tool bietet einen integrierten Arbeitsablauf, von der Datenerfassung bis zur Inferenz am Rande, einschließlich des Lernens auf dem Gerät.



Safety & Security



Gewonnen in der Kategorie Safety & Security hat CodeClinic LL mit der Traci Traceability Solution. Rückverfolgbarkeit ist ein Schlüsselkonzept in den Normen zur funktionalen Sicherheit von eingebetteter Software. Jedes Sicherheitselement und jede Anforderung sollten bis zu ihrer Realisierung im Design und ihrer Verifizierung oder Validierung zurückverfolgt werden können, ein manueller Prozess, der zu Fehlern und Lücken führen kann. Unter Verwendung einer Abhängigkeitsstrukturmatrix (DSM) ist Traci eine innovative Rückverfolgbarkeitsmatrix, die Lücken im Design und in der Verifizierung von Anforderungen identifiziert, wie es von den meisten traditionellen und neuen Standards wie ISO 22839 und 21434 gefordert wird.



Tools



Der Gewinner in der Kategorie Tools ist Accemic Technologies GmbH mit CEDARtools®. Der Schlüsselfaktor für richtiges Testen und effizientes Debugging ist die Beobachtbarkeit - idealerweise ohne Beeinträchtigung des Systems. Das ist genau das, was Accemic Technologies liefert: CEDARtools® nutzt komplexe Elektronik und clevere Software, die live digitale Zwillingsdarstellungen von überwachten Prozessoren erzeugen, um Live-Abdeckungsmessungen oder Laufzeitprüfungen durchzuführen, die in einer Hochsprache definiert sind.



Startup



Dolphin Design mit TinyRAPTOR gewinnt in der Kategorie Startup. Tiny RAPTOR ist eine energieeffiziente Neural Processing Unit (NPU) IP-Plattform für TinyML-Anwendungen. Die Rechenleistung von Tiny RAPTOR beruht auf Processing Elements (PE) mit einem speziellen Befehlssatz, der eine einzigartige Near-Memory-Computing-Funktion ermöglicht.

Die nächste embedded world findet turnusgemäß vom 14. bis 16. März 2023 im Messezentrum Nürnberg statt.